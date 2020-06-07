Православные христиане в России встречают День Святой Троицы

День Святой Троицы (Пятидесятницу) празднуют в воскресенье, 7 июня, православные христиане, сообщает РИА «Новости».

Один из главных православных праздников отмечается на 50-й день после Пасхи. Этот день почитается как торжество схождения Святого Духа на учеников Христа, пишет Газета.ru.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Закрытый скит расположен рядом с подмосковным поселком Переделкино.