Православные христиане в России встречают День Святой Троицы

День Святой Троицы (Пятидесятницу) празднуют в воскресенье, 7 июня, православные христиане, сообщает РИА «Новости».

Один из главных православных праздников отмечается на 50-й день после Пасхи. Этот день почитается как торжество схождения Святого Духа на учеников Христа, пишет Газета.ru.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Закрытый скит расположен рядом с подмосковным поселком Переделкино.

Монастыри закрывать уже поздно. Кураев об эпидемии в РПЦ

«Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», — цитируют «Известия» пояснения главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Напомним, торжественные богослужения проходят в условиях ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПраздникПравославиеПатриархПатриарх Кирилл
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры