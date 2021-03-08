Православные христиане отметили первый день масленичной недели
Православные христиане встречают Масленицу – это последняя подготовительная неделя перед Великим постом, пишет «Телеканал 360».
Начало масленицы по православному календарю в этом году выпало на 8 марта. Ее празднование начинают за 56 дней до Пасхи. Верующим можно есть яйца и молоко, поэтому еще масленичная неделя называется Сырной седмицей.
Праздничные мероприятия анонсировали во всех городах Московской области по случаю Масленицы. Основные праздничные гулянья пройдут 13 и 14 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал жителям соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания и пользоваться средствами индивидуальной защиты от коронавируса.
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