Православные христиане отметили первый день масленичной недели

Православные христиане встречают Масленицу – это последняя подготовительная неделя перед Великим постом, пишет «Телеканал 360».

Начало масленицы по православному календарю в этом году выпало на 8 марта. Ее празднование начинают за 56 дней до Пасхи. Верующим можно есть яйца и молоко, поэтому еще масленичная неделя называется Сырной седмицей.