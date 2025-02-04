Правоохранители задержали уфимца, который похитил скульптуру ребенка

Полиция задержала жителя Уфы, который похитил фигуру ребенка из скульптуры, посвященной многодетной семье, сообщили РИА Новости.

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Ранее в Сети появились кадры, на которых мужчина тащит по сугробам скульптуру ребенка на штырях. Он заявил, что сделал это потому, что фигура мальчика «криво стояла».

Также злоумышленник отметил, что ему «очень стыдно» и он раскаивается.

Ранее полиция в Нидерландах задержала троих подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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