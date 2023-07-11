«Опекун для мамы»: Родившая 11-летняя школьница сможет вернуться в школу

Накануне в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что 11-летняя школьница родила здорового ребенка.

«Вот это детки пошли. Это нонсенс. Думаю, правоохранительные органы будут разбираться и выяснять, не были ли эти отношения принудительными. Хотелось бы понять, кто папаша. Главное, чтоб не учитель», - сказала собеседница НСН.

Она предположила, что опекунами новорожденного ребенка назначат родителей родившей школьницы.

«Все зависит от того, сколько лет отцу. Если отец имеет заработок, то он должен содержать своего ребенка. Если же отец ровесник, то тут должны включиться органы опеки. Девочка в 11 лет является не правоспособной. Ей самой нужны опекуны в лице родителей. Тут встает вопрос: а кто будет опекуном новорожденного ребенка? Скорее всего, родители молодой мамы станут опекунами», - отметила адвокат.

По ее словам, юная мама имеет право вернуться обратно в школу и продолжить обучение.

«Девочка может продолжать учиться в школе, если она не будет исполнять свои материнские обязанности, кормить грудью и прочее. Если же будет, то она может пропустить какое-то время, а потом вернуться в класс, в котором она училась. Непонятно, конечно, как это примет школа. Если у девочки благополучная семья, то, скорее всего, ее оставят в семье, ее родителей назначат опекунами новорожденного. Родители папы ребенка будут обязаны содержать этого малыша, с них можно будет взыскать алименты», - заключила Айвар.

Ранее Айвар в разговоре с НСН заявила, что за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции грозит штраф до пяти тысяч рублей. Однако, по ее словам, такие штрафы взыскиваются редко, сообщает «Радиоточка НСН».

