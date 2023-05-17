Милонов предложил запретить суррогатное материнство

Единоросс назвал данную процедуру полностью незаконным механизмом, а также сравнил ее с торговлей детьми.

Депутат уверен, что суррогатное материнство нарушает конституционные основы, а природа суррогатного материнства «является не чем иным как торговлей младенцами».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, о снижении числа процедур по программам суррогатного материнства в России с начала года на 70%.

