Милонов предложил запретить суррогатное материнство

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов призвал полностью запретить в России суррогатное материнство. Его слова приводит РИА Новости.

«Только настоящие семьи!»: Психолог раскрыла секрет успеха рекламы многодетного материнства

Единоросс назвал данную процедуру полностью незаконным механизмом, а также сравнил ее с торговлей детьми.

Депутат уверен, что суррогатное материнство нарушает конституционные основы, а природа суррогатного материнства «является не чем иным как торговлей младенцами».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, о снижении числа процедур по программам суррогатного материнства в России с начала года на 70%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Суррогатное МатеринствоВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры