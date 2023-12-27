Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам заключения за госизмену

Изначально следователи возбудили в отношении Елисеева дело по статье о публичном оправдании терроризма, обвинив его в размещении двух публикаций антивоенного содержания. Уточняется, что он вел телеграм-каналы «Она развалилась» и «Калхозное безумие».

В дальнейшем второй Западный окружной военный суд установил, что молодой человек перечислял деньги своему куратору через криптовалютный счет. Средства шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ.

Ранее к 15 годам заключения за госизмену приговорили жителя Сахалина, сообщает «Радиоточка НСН».

