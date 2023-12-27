Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам заключения за госизмену
Автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам колонии за государственную измену и публичные призывы к терроризму, пишет ТАСС со ссылкой на второй Западный окружной военный суд
Изначально следователи возбудили в отношении Елисеева дело по статье о публичном оправдании терроризма, обвинив его в размещении двух публикаций антивоенного содержания. Уточняется, что он вел телеграм-каналы «Она развалилась» и «Калхозное безумие».
В дальнейшем второй Западный окружной военный суд установил, что молодой человек перечислял деньги своему куратору через криптовалютный счет. Средства шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ.
Ранее к 15 годам заключения за госизмену приговорили жителя Сахалина, сообщает «Радиоточка НСН».
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