Правнучка летчика Чкалова попала в список террористов и экстремистов
31 октября 202416:47
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) попала в писок террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Внесение в данный список Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Богданова прославилась после заявления в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве для завершения военного конфликта на Украине.
Против неё возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru