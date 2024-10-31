Правнучка летчика Чкалова попала в список террористов и экстремистов

Внесение в данный список Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Богданова прославилась после заявления в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве для завершения военного конфликта на Украине.

Против неё возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

