Петра Порошенко и его сына внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея в реестр террористов и экстремистов как экстремистское объединение. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Список террористов и экстремистов также пополнил Олег Казаков, который ранее входил в состав руководства липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежавшей Порошенко. Сейчас компания находится в собственности России.
Людям и организациям, которые находятся реестре Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее Росфинмониторинг внес в соответствующий список российского бойца ММА Ильяса Якубова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru