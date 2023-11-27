Правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч рублей

Женщина заявила, что раньше была прописана в квартире в Звенигороде и получала 12 тысяч рублей. Затем правнучка Брежнева приобрела квартиру-студию в Москве. После этого ее пенсия увеличилась до 26 тысяч.

В апреле 2021 года Филиппова попала в больницу с инфарктом. Женщина жаловалась на боли в сердце.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева, передает «Радиоточка НСН».

