Правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч рублей
Правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова в эфире шоу «Малахов» рассказала о своей пенсии. Отрывок программы опубликован на сайте телеканала «Россия».
Женщина заявила, что раньше была прописана в квартире в Звенигороде и получала 12 тысяч рублей. Затем правнучка Брежнева приобрела квартиру-студию в Москве. После этого ее пенсия увеличилась до 26 тысяч.
В апреле 2021 года Филиппова попала в больницу с инфарктом. Женщина жаловалась на боли в сердце.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева, передает «Радиоточка НСН».
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