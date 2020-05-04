Правительство запустило сервис поддержки граждан при коронавирусе
На сайте Правительства РФ появился информационный сервис, который позволит гражданам и бизнесу получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции
Сервис объединяет почти 80 категорий, которые сгруппированы не только по получателям - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе, помимо прочего, дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.
Сервис предоставляет возможность зарегистрировать и дистанционно встать на биржу труда, оформить субсидию для малого и среднего бизнеса. Со временем, система будет сама сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru