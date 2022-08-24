Правительство выделит регионам деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку ста процентов бытовых отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства он напомнил, что это одна из национальных целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.
Согласно подписанному Мишустиным распоряжению, регионы получат 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на условиях софинансирования. Больше всего выделят Башкирии (168,7 млн рублей), Чечне (129,7 млн), Брянской (102,7 млн) и Свердловской областям (101,9 млн).
«Деньги предназначены для 43 регионов. Большая часть средств будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создается», - добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов провели совещание по вопросу проектирования трёх комплексных объектов по обращению с ТКО на территории региона, сообщает RT.
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