Правительство выделит на строительство дамб 6,5 млрд рублей

В ходе расширенного заседания коллегии Росводресурсов он отметил, что также за указанный период отремонтировали 137 гидротехнических сооружений и расчистили свыше 220 км русел рек.

«На эти цели было выделено больше 23 млрд рублей. Ещё около 6,5 млрд предусмотрено в текущем году», - заключил Патрушев.

Он также добавил, что защита населения и инфраструктуры от паводков является для Росводресурсов стратегически важной задачей.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области заявили о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ после прорыва дамбы в Орске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

