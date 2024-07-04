Правительство выделит на строительство дамб 6,5 млрд рублей

Более 50 км дамб было построено в России при поддержке правительства за последние три года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

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В ходе расширенного заседания коллегии Росводресурсов он отметил, что также за указанный период отремонтировали 137 гидротехнических сооружений и расчистили свыше 220 км русел рек.

«На эти цели было выделено больше 23 млрд рублей. Ещё около 6,5 млрд предусмотрено в текущем году», - заключил Патрушев.

Он также добавил, что защита населения и инфраструктуры от паводков является для Росводресурсов стратегически важной задачей.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области заявили о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ после прорыва дамбы в Орске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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