Правительство выделит девелоперам 88 млрд рублей на строительство жилья в регионах

Кабмин анонсировал выделение 87,9 млрд рублей девелоперам на возведение инженерной и другой инфраструктуры для новостроек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Отмечается, что деньги направят в ближайшие три года в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

На участие в программе заявки подали 78 регионов, сообщили в министерстве строительства. Отбор на государственное финансирование прошли 68 заявок.