Правительство выделит девелоперам 88 млрд рублей на строительство жилья в регионах
Кабмин анонсировал выделение 87,9 млрд рублей девелоперам на возведение инженерной и другой инфраструктуры для новостроек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Отмечается, что деньги направят в ближайшие три года в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
На участие в программе заявки подали 78 регионов, сообщили в министерстве строительства. Отбор на государственное финансирование прошли 68 заявок.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать механизм координации исполнения национальных проектов и обеспечить его функционирование. Общий объем финансирования нацпроекта по жилью и городской среде превышает 1 трлн рублей.
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