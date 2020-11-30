Правительство выделит девелоперам 88 млрд рублей на строительство жилья в регионах

Кабмин анонсировал выделение 87,9 млрд рублей девелоперам на возведение инженерной и другой инфраструктуры для новостроек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Отмечается, что деньги направят в ближайшие три года в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

На участие в программе заявки подали 78 регионов, сообщили в министерстве строительства. Отбор на государственное финансирование прошли 68 заявок.

Более чем в 70% городов России жилье не строят

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать механизм координации исполнения национальных проектов и обеспечить его функционирование. Общий объем финансирования нацпроекта по жилью и городской среде превышает 1 трлн рублей.


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