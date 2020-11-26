Более чем в 70% городов России жилье не строят

Строительство жилья не ведется в 809 из 1117 российских городов, что составляет свыше 72% от их количества, передает «Интерфакс».

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко рассказал, что 94% всего жилья в стране строится в городах, при этом весь этом объем приходится на 308 городов, в остальных даже нет профессиональных застройщиков.

В этих 809 городах, где нет строительства нового индустриального жилья, живут 24 млн человек. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева добавила, что программа льготной ипотеки направлена на покупку индустриального жилья в новостройках, то есть в этих городах воспользоваться этой программой и улучшить условия жизни невозможно.



