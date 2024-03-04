Правительство выделит более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням
Правительство направит еще более 30 млн рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и обладателям ордена «Родительская слава» или его медали. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства.
«Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей – награждённым орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей – награжденным медалью этого ордена», — указали в кабмине.
Как напомнили в правительстве, звание «Мать-героиня» и единовременную выплату в 1 млн рублей получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Орден «Родительская слава» вручают родителям, воспитывающим семь и более детей, выплата обладателям награды составляет 500 тысяч рублей. Медаль этого ордена и 200 тысяч рублей могут получить родители, которые воспитывают четырех и более детей.
Звание «Мать-героиня» учредил президент Владимир Путин в августе 2022 года, напоминает телеканал «360».
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