Правительство выделит более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства.

«Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей – награждённым орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей – награжденным медалью этого ордена», — указали в кабмине.

Как напомнили в правительстве, звание «Мать-героиня» и единовременную выплату в 1 млн рублей получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Орден «Родительская слава» вручают родителям, воспитывающим семь и более детей, выплата обладателям награды составляет 500 тысяч рублей. Медаль этого ордена и 200 тысяч рублей могут получить родители, которые воспитывают четырех и более детей.

Звание «Мать-героиня» учредил президент Владимир Путин в августе 2022 года, напоминает телеканал «360».

