Кабмин РФ утвердил постановление о выплате 1 млн рублей матерям-героиням

Согласно документу, женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будет выплачиваться один млн рублей. Поощрение родителям, награждённым орденом «Родительская слава» увеличится с 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а размер единовременной выплаты награждённым медалью ордена составит 200 тысяч рублей.

«Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой России» и «Герой Труда РФ». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей», - напомнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в РФ звание «Мать-героиня», сообщает телеканал «360». Согласно документу, кроме выплаты женщина, удостоенная этого звания, будет получать знак особого отличия — орден из золота с бриллиантом и эмалью.

