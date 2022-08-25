Кабмин РФ утвердил постановление о выплате 1 млн рублей матерям-героиням

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах единовременных выплат матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, сообщает пресс-служба кабмина.

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Согласно документу, женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будет выплачиваться один млн рублей. Поощрение родителям, награждённым орденом «Родительская слава» увеличится с 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а размер единовременной выплаты награждённым медалью ордена составит 200 тысяч рублей.

«Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой России» и «Герой Труда РФ». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей», - напомнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в РФ звание «Мать-героиня», сообщает телеканал «360». Согласно документу, кроме выплаты женщина, удостоенная этого звания, будет получать знак особого отличия — орден из золота с бриллиантом и эмалью.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Многодетные СемьиВыплатыМихаил МишустинПравительство России
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