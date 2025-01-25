Морспасслужба завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия
Морспасслужба завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия, сообщил вице-премьер РФ, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев.
По его словам, специалисты Морспасслужбы Минтранса России выполнили работы раньше запланированного срока.
Сейчас ведется зачистка «Волгонефти-239» для дальнейшей утилизации, отметил Савельев. В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачено 1488 тонн мазута.
Ранее режим ЧС в Севастополе повысили до федерального уровня в связи с разливом мазута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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