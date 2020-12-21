Правительство вводит экологический туризм

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что документ фактически вводит экологический туризм в правовое поле.

По ее словам, законопроект даст возможность сохранения дикой природы и в то же время развития заповедных территорий, передает RT.

Законопроект об автомобильном туризме вскоре планируется внести в Госдуму. Его необходимость обусловлена растущей популярностью такого рода путешествий, сообщает РИА ФАН.

