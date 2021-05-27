Правительство введет штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
Правительство РФ планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, сегодня граждан часто принуждают указывать избыточные данные при покупках. Мишустин согласился, что необходимо предоставлять данные при оформлении авиа и железнодорожных билетов, но такой необходимости нет, например, при покупке билета на многие массовые мероприятия.
Премьер-министр отметил, что теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф.
Ранее сообщалось, что кабмин России обсудит проект закона, который даст возможность получить налоговый вычет участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК),
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