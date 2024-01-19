Правительство введет консульский учет проживающих за рубежом россиян

Правительство России введет обязательный консульский учет проживающих за рубежом граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что властями утвержден план по реализации концепции государственной миграционной политики.

В частности, будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Выполнить поручение возложено на российское внешнеполитическое ведомство, говорится в документе. Срок выполнения - 20 июня 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭмиграцияПравительство России

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