Правительство введет консульский учет проживающих за рубежом россиян

Уточняется, что властями утвержден план по реализации концепции государственной миграционной политики.



В частности, будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Выполнить поручение возложено на российское внешнеполитическое ведомство, говорится в документе. Срок выполнения - 20 июня 2025 года.

