Правительство введет консульский учет проживающих за рубежом россиян
19 января 202418:31
Правительство России введет обязательный консульский учет проживающих за рубежом граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что властями утвержден план по реализации концепции государственной миграционной политики.
В частности, будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан.
Выполнить поручение возложено на российское внешнеполитическое ведомство, говорится в документе. Срок выполнения - 20 июня 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru