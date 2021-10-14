Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia закрывается из-за пандемии

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia выполнит 14 октября свой последний рейс, после чего прекратит существование, сообщает Euronews.

По данным телекомпании, последний самолёт Alitalia вылетит из Кальяри в Фьюмичино, а уже с 15 октября рейсы будут выполняться под новым брендом Italia Trasporto Aereo (ITA).

Отмечается, что авиакомпания, основанная в 1946 году, серьёзно пострадала из-за пандемии и вызванных ею финансовых проблем. Кроме того, итальянское правительство, пытаясь спасти Alitalia, терпело миллиардные убытки.

В новую компанию перейдут менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia, при этом руководство ITA планирует на 40% снизить заработную плату.

Ранее Россия объявила о возобновлении с 9 ноября авиасообщения с девятью странами, сообщает RT.

