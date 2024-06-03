Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По его словам, в бюджетный пакет вошло пять законопроектов.
Он также отметил, что бюджет «в последний раз приходит в Госдуму ногами».
«Отныне бюджет и поправки в бюджет будут приходить в Госдуму по каналам электронной связи», - заключил Макаров.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин учтёт результаты заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматриваются изменения в налоговое законодательство РФ, сообщает RT.
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