В Москве подвели итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Конкурс проходил по 12 номинациям. На награды претендовали свыше 650 финалистов. Премия учреждена Росприроднадзором весной этого года. Председателем конкурсной комиссии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Главная миссия проекта - повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе.

Призами для обладателей первых, вторых, третьих мест стали смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ, сообщила руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова. Она особо отметил тот факт, что дети с особенностями шли на равных с остальными и очень активно себя проявили, и заняли, в том числе, призовые места. «Детские дома, социально-реабилитационные центры, приюты для детей, школы-интернаты для детей с ОВЗ приняли активное участие в премии – всего 64 учреждения из России и из-за рубежа. Общее число принятых заявок составило около 200. Эти работы очень сильные и ничем не уступали другим», - сказала Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что премия охватила очень много стран. Дети присылали работы из разных точек света. В иностранной номинации «Экология в мире», где конкурсанты рассказывали об уникальном экологическом опыте своей территории, первое место в возрастной категории от 7 до 11 лет занял Сантиаго Ариэль де ла Круз Куба из Перу с видеороликом о роботе Кипи. В старшей категории второе место у мексиканки Ариэль Эспинозы.

«Специальными призами было отмечено много стран, в том числе прекрасный танец из Индии, рисунки из Китая и Великобритании. И многие другие», - рассказала Радионова.

По решению председателя жюри Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала проект «Экологические уроки ёжика Сыроежкина» и обучает первоклашек экологическому этикету. Вера стала лидером по числу отправленных работ на конкурс – более полусотни почти во всех 12 номинациях конкурса.

Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира.

Генеральным партнёром премии стал АНО «Центр «Арктические инициативы».

«Мы очень рады, что удалось отметить так много детей. Почти две сотни детей и подростков из разных уголков света получат не только подарки, но и бесценный опыт, новые знания, которые они получили благодаря проекту», - отметил заместитель руководителя АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. По его словам, важно было не только показать свои таланты, но и обозначить экологические проблемы, найти пути их решения. Романенков выразил надежду на то, что ребята и в дальнейшем будут примером для многих других, потому что экология - дело каждого.

Федеральные партнёры ПАО «СИБУР Холдинг», ВДЦ «Орлёнок».

«Благодаря участию в конкурсе, тысячи детей смогли лучше разобраться в вопросах экологии, и мы рады быть частью этого большого проекта», - заявил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов. Он отметил, что его компания уделяет много внимания просветительской работе в этой области. За лучшую работу на тему ответственного потребления пластика СИБУР вручил приз Волковой Дарье из Костромы. «Поддержка конкурса дает нам возможность лучше понять, как подрастающее поколение видит будущее и свою роль в нем», - добавил Конов.

Директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус заявил, что необходимо с самого юного возраста воспитывать в детях осознанность, неравнодушное отношение и стремление заботиться об окружающем мире. «Мальчишки и девчонки подготовили и разместили в социальных сетях 2,6 тысячи работ. Через несколько дней мы встретим ребят на тематической смене, на которой они углубят свои экологические знания, сгенерируют новые идеи и проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в разных регионах нашей страны», - подчеркнул Джеус.

Проект поддержали - киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, Общероссийская организация «Российское движение школьников» (РДШ), ВВОПД «ЮНАРМИЯ», Всероссийская общественная организация волонтёров-экологов «Делай!», гранд отель «Жемчужина», авиакомпании «ЮТэйр» и «Азимут».

Информационную поддержку предоставили: радиостанция «Детское радио», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», телеканал «Россия 24» и другие.

