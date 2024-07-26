Правительство увеличило размеры выплат пострадавшим при ЧС в 1,5 раза

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов, будет увеличен в 1,5 раза, а затем ежегодно индексироваться. Об этом сообщается на сайте правительства.

Размер единовременной материальной помощи пострадавшим увеличится с 10 до 15 тыс. рублей на человека. Также будут увеличены выплаты за утрату имущества первой необходимости: при частичной утрате помощь вырастет с 50 до 75 тыс. рублей, а при полной утрате — с 100 до 150 тыс. рублей.

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Также предусмотрено увеличение единовременных пособий для лиц, получивших вред здоровью в результате чрезвычайных ситуаций или терактов, а также для семей погибших. В частности, выплаты родственникам погибших будут повышены с 1 млн до 1,5 млн рублей за каждого погибшего, отмечает «Свободная пресса».

Для пострадавших с тяжкими или средними травмами выплаты будут увеличены с 400 тыс. до 600 тыс. рублей. В случае легких травм сумма пособия возрастет с 200 тыс. до 300 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ВыплатыПравительствоМихаил Мишустин

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