Правительство увеличило размеры выплат пострадавшим при ЧС в 1,5 раза

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов, будет увеличен в 1,5 раза, а затем ежегодно индексироваться. Об этом сообщается на сайте правительства.

Размер единовременной материальной помощи пострадавшим увеличится с 10 до 15 тыс. рублей на человека. Также будут увеличены выплаты за утрату имущества первой необходимости: при частичной утрате помощь вырастет с 50 до 75 тыс. рублей, а при полной утрате — с 100 до 150 тыс. рублей.