Правительство увеличило часть пособий россиян
Отдельные социальные пособия для россиян вырастут в размере с 1 февраля. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Пособия вырастут для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и пострадавших на производстве. Пособия в большем объеме начнут получать и семьи с детьми. Вырастут единовременные выплаты при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью, а также пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, увеличится и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В среднем рост социальной помощи от государства данным категориям граждан составит 4,9 процента.
Индексация подобных выплат происходит ежегодно, начиная с 1 февраля, на основе изменения индекса потребительских цен за предыдущий год.
Оформить пособия можно через портал Госуслуг, где указаны все документы, необходимые для получения выплат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 032 / сут.
Умерли
72 697+512 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+582 тыс. / сут.
- Чехия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса
- Мигранты увеличили денежные переводы из РФ выросли на фоне смягчения мер по коронавирусу
- Правительство увеличило часть пособий россиян
- Франция закрыла въезд для побывавших за пределами ЕС в связи с пандемией
- В России 19 032 новых зараженных коронавирусом COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru