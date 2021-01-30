Правительство увеличило часть пособий россиян

Пособия вырастут для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и пострадавших на производстве. Пособия в большем объеме начнут получать и семьи с детьми. Вырастут единовременные выплаты при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью, а также пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, увеличится и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В среднем рост социальной помощи от государства данным категориям граждан составит 4,9 процента.

Индексация подобных выплат происходит ежегодно, начиная с 1 февраля, на основе изменения индекса потребительских цен за предыдущий год.

Оформить пособия можно через портал Госуслуг, где указаны все документы, необходимые для получения выплат.

