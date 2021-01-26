Госдума поддержала закон о выплате больничных напрямую из ФСС
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона, согласно которому выплаты больничных и пособий по материнству будут начисляться россиянам напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что такой порядок выплат уже действует с 1 января согласно постановлению кабмина.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что ранее назначением пособий и выплат занимались территориальные органы ФСС в соответствии с пилотным проектом «Прямые выплаты». Благодаря такой системе граждане могут гарантированно получить верно исчисленные страховые выплаты в кратчайшие сроки.
Также, согласно документу, участие страхователя в процессах назначения и выплаты страхового обеспечения будет минимальным, сообщает Газета.ру.
Кроме того, с 2022 года россиянам не придётся подавать заявление на оплату больничного: выплаты будут назначены на основании электронного листка нетрудоспособности, сообщает Ura.ru.
Ранее Госдума приняла законопроект о вычете по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги.
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