Правительство РФ утвердило новые правила в сфере общепита
Новые правила, утверждённые Правительством РФ, вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Изменения направлены на защиту прав потребителей услуг предприятий общественного питания. Отмечается, что со следующего года цена блюда должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые другие платежи, не касающиеся стоимости блюд, не могут быть добавлены в заказ без согласия на то клиента.
Однако, как сказано в новых правилах, дополнительные услуги могут быть предложены потребителю на возмездной или безвозмездной основе. Потребитель может как выбрать услуги, так и отказаться от них, отказаться от оплаты за них или потребовать возвратить деньги, если услуга уже оплачена.
Роспотребнадзор разъясняет, что предприятие общепита теперь будет обязано довести до потребителя информацию о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании всей предлагаемой продукции общепита с описанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, данные о весе порций готовых блюд и покупных товаров, информацию о пищевой ценности продукции.
Согласно утверждённым правилам, все предприятия общепита по-прежнему обязаны иметь книгу отзывов и предложений, которая должна предоставляться клиенту по первому требованию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru