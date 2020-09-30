Правительство РФ утвердило новые правила в сфере общепита

Новые правила, утверждённые Правительством РФ, вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Изменения направлены на защиту прав потребителей услуг предприятий общественного питания. Отмечается, что со следующего года цена блюда должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые другие платежи, не касающиеся стоимости блюд, не могут быть добавлены в заказ без согласия на то клиента.



Однако, как сказано в новых правилах, дополнительные услуги могут быть предложены потребителю на возмездной или безвозмездной основе. Потребитель может как выбрать услуги, так и отказаться от них, отказаться от оплаты за них или потребовать возвратить деньги, если услуга уже оплачена.



Роспотребнадзор разъясняет, что предприятие общепита теперь будет обязано довести до потребителя информацию о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании всей предлагаемой продукции общепита с описанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, данные о весе порций готовых блюд и покупных товаров, информацию о пищевой ценности продукции.

Согласно утверждённым правилам, все предприятия общепита по-прежнему обязаны иметь книгу отзывов и предложений, которая должна предоставляться клиенту по первому требованию.

