Правительство ускорит создание единого фонда пенсионного и социального страхования
Правительство России активизирует работу над нормативной базой для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования, премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации соответствующего федерального закона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Минтруду следует представить график до 5 мая, пишет RT.
Отмечается, что объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования позволит гражданам быстрее получать социальные выплаты, пишет Ura.ru.
«Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом. Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года», — подчеркнули в правительстве.
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