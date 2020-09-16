Правительство упростит получение визы для иностранных родственников россиян

Правительство РФ планирует упростить порядок обыкновенных частных виз близких родственников россиян – бабушек, дедушек, братьев, сестёр, внуков, детей, родителей и супругов, которые имеют гражданство другой страны. Об этом в среду, 16 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, родственники-иностранцы смогут получить частные визы сроком действия до одного года. Это можно будет сделать на основании письменного заявления гражданина РФ, передаёт ТАСС.

Также планируется исключить норму закона, согласно которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы РФ, чтобы сохранить право на получение визы. По словам Мишустина, это законодательное новшество даст больше времени иностранцам, желающим остаться в России и оформить временное проживание либо вид на жительство.

