Правительство Украины запретило регистрацию российских препаратов от COVID-19
Правительство Украины запретило регистрировать в стране препараты от коронавирусной инфекции производства России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Согласно документу о государственной регистрации вакцин от COVID-19, на территории Украины не допускается регистрация российских вакцин и профилактических средств.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане страны — «не кролики», и власти «не имеют права» экспериментировать на них, применяя российскую вакцину «Спутник V». Зеленский добавил, что Всемирная организация здравоохранения официально не подтверждала эффективность российского препарата.
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