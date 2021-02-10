Правительство Украины запретило регистрацию российских препаратов от COVID-19

Правительство Украины запретило регистрировать в стране препараты от коронавирусной инфекции производства России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу о государственной регистрации вакцин от COVID-19, на территории Украины не допускается регистрация российских вакцин и профилактических средств.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане страны — «не кролики», и власти «не имеют права» экспериментировать на них, применяя российскую вакцину «Спутник V». Зеленский добавил, что Всемирная организация здравоохранения официально не подтверждала эффективность российского препарата.

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ФОТО: РИА Новости
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