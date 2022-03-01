Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» о ситуации на Украине

Из-за увеличения фейков и слухов в новостном поле правительство России запускает новый информационный ресурс «Объясняем.рф», в котором будет публиковаться только проверенная информация. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что сайт будет работать по аналогии с порталом «стопкоронавирус.рф».

Чернышенко подчеркнул, что правительству очень важно доносить до аудитории актуальную и достоверную информацию. В связи с этим новый портал будет источником официальной и оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени.