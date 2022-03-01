Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» о ситуации на Украине

Из-за увеличения фейков и слухов в новостном поле правительство России запускает новый информационный ресурс «Объясняем.рф», в котором будет публиковаться только проверенная информация. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что сайт будет работать по аналогии с порталом «стопкоронавирус.рф».

Чернышенко подчеркнул, что правительству очень важно доносить до аудитории актуальную и достоверную информацию. В связи с этим новый портал будет источником официальной и оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени.

«Сами не отключат!»: Клименко посоветовал блогерам расслабиться и вспомнить про «ВКонтакте»

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:РоссияНовостиПравительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры