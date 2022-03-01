Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» о ситуации на Украине
Из-за увеличения фейков и слухов в новостном поле правительство России запускает новый информационный ресурс «Объясняем.рф», в котором будет публиковаться только проверенная информация. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Отмечается, что сайт будет работать по аналогии с порталом «стопкоронавирус.рф».
Чернышенко подчеркнул, что правительству очень важно доносить до аудитории актуальную и достоверную информацию. В связи с этим новый портал будет источником официальной и оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru