Правительство России разрешит въезд англичанам, туркам и танзанийцам

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в Россию для граждан Британии, Турции и Танзании, введённые из-за пандемии коронавируса, информирует кабмин.

Выбор русского туриста: Лондон, Стамбул, Занзибар

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», - опубликовало на своём сайте Правительство РФ.

Отмечается также, что гражданам этих стран снова начнут выдавать въездные визы и оформлять приглашения.

Ранее Мишустин сообщил о возобновлении в России с 1 августа международного авиасообщения.

Эксперты авиаотрасли и туриндустрии в беседе с НСН позитивно оценили последствия такого решения, но отметили, что авиаотрасль будет восстанавливаться ещё не менее двух лет.

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ТЕГИ:ТуризмМихаил МишустинПравительство России
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