Правительство России разрешит въезд англичанам, туркам и танзанийцам

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», - опубликовало на своём сайте Правительство РФ.

Отмечается также, что гражданам этих стран снова начнут выдавать въездные визы и оформлять приглашения.

Ранее Мишустин сообщил о возобновлении в России с 1 августа международного авиасообщения.

Эксперты авиаотрасли и туриндустрии в беседе с НСН позитивно оценили последствия такого решения, но отметили, что авиаотрасль будет восстанавливаться ещё не менее двух лет.

