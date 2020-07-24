Правительство России разрешит въезд англичанам, туркам и танзанийцам
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в Россию для граждан Британии, Турции и Танзании, введённые из-за пандемии коронавируса, информирует кабмин.
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», - опубликовало на своём сайте Правительство РФ.
Отмечается также, что гражданам этих стран снова начнут выдавать въездные визы и оформлять приглашения.
Ранее Мишустин сообщил о возобновлении в России с 1 августа международного авиасообщения.
Эксперты авиаотрасли и туриндустрии в беседе с НСН позитивно оценили последствия такого решения, но отметили, что авиаотрасль будет восстанавливаться ещё не менее двух лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Правительство России разрешит въезд англичанам, туркам и танзанийцам
- Суд ВТО принял сторону России в споре с ЕС
- Россиянам в Турции не понадобятся справки о тестах на COVID-19
- Крупные торговые сети Москвы не фиксируют проблем с поставками товаров из Азербайджана и Армении
- При стыковке российского корабля с МКС возникли проблемы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru