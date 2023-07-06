Правительство России расширило список творческих профессий

Уточняется, что признание той или иной профессии творческой влияет на оплату труда сотрудника. Таким образом, если работник по инициативе работодателя не участвует в создании или исполнении произведений, то его время все равно должно быть оплачено не ниже минимального размера оплаты труда, утвержденного в России.



Между тем, список творческих должностей пополнили такие профессии, как артист (хора, театра), дрессировщик, музыкант циркового оркестра, вокалист, модельер, буффонадный клоун и администратор телевидения.

Кроме вышеперечисленных профессий в список также попали: ассистент звукооператора, дирижера, кинооператора и других профессий. Вдобавок теперь творческими признаки продюсеров, редакторов, операторов, корреспондентов и других, передает RT.

