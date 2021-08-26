Производители молока сообщили о дефиците и резком росте себестоимости продукции
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов сообщил, что себестоимость производства молочной продукции в России за год выросла на 18%, пишет ТАСС.
«Доходность производства и переработки молока последние годы была очень неплохая - из-за импортозамещения, слабого рубля. Сейчас ситуация серьезно меняется, растет себестоимость. В сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%: выросли все составляющие затраты - корма, удобрения, дизтопливо, критический рост по кормам», - сообщил эксперт.
Доходность же, по его словам, упала и в производстве и переработке. «При выручке индустрии более триллиона рублей годовая прибыль порядка 35 млрд рублей», - отметил Белов.
Он также обратил внимание на тенденцию замедления прироста товарного молока: «В прошлом году за первые полгода прирост был порядка 6%, в этом году прирост 0,9% за шесть месяцев. Я боюсь, что к концу августа мы выйдем с нулевые темпы прироста».
Дефицит сырого молока в настоящее время, по словам Артёма Белова, сохраняется в основном в центральных регионах страны, в Поволжье. Власти регионов же объясняют снижение объёмов производства молока прошлогодней засухой.
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