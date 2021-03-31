Минцифры запустило новую версию портала госуслуг

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что новая версия Единого портала государственных и муниципальных услуг окончательно сменит текущий вариант в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр отметил, что в настоящее время новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме, что позволит всем желающим ознакомиться с ней.

Шадаев уточнил, что в новой версии изменится формат взаимодействия портала с пользователями, которым больше не придётся читать инструкции и регламенты, а интуитивный интерфейс будет выполнять «предпроверки», чтобы минимизировать ошибки пользователей.

«Пользователи задают вопросы... портал отвечает, сам предлагает опции, и фактически проводит пользователя через иногда сложные сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в конкретном для пользователя случае», - указал министр.

Шадаев добавил, что существующий сервис является «фактически искусственным интеллектом», который и дальше будет развиваться, пополняться новыми услугами и сценариями.

Ранее правительство РФ утвердило перечень российского ПО для предустановки на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает телеканал «МИР 24». Помимо прочего в список вошёл и сервис госуслуги.

