Правительство РФ выделило более 52 млрд рублей медикам, работающим с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минфин РФ получит средства для осуществления выплат медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, а также медработникам, контактирующим с заражёнными пациентами, выделено 52,2 миллиарда рублей.

Кроме того, более 4,6 миллиарда рублей кабмин дополнительно выделил на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти работника или получения им инвалидности из-за коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что вакцинация является единственным путем борьбы с пандемией коронавируса, сообщают «Невские новости». По его словам, решение задачи по формированию коллективного иммунитета во многом зависит от самих граждан.

