Правительство РФ выделило более 52 млрд рублей медикам, работающим с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минфин РФ получит средства для осуществления выплат медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, а также медработникам, контактирующим с заражёнными пациентами, выделено 52,2 миллиарда рублей.
Кроме того, более 4,6 миллиарда рублей кабмин дополнительно выделил на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти работника или получения им инвалидности из-за коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что вакцинация является единственным путем борьбы с пандемией коронавируса, сообщают «Невские новости». По его словам, решение задачи по формированию коллективного иммунитета во многом зависит от самих граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Правительство РФ выделило более 52 млрд рублей медикам, работающим с COVID-19
- СМИ сообщили об отмене фестиваля пива «Октоберфест»
- ЕС не будет освобождать привитых туристов от тестов и карантина
- «Юридическая казуистика». Политолог оценил итоги голосования против Пашиняна
- Миронов предложил забирать деньги у родственников коррупционеров
- Захарова пояснила возможность отключения России от SWIFT
- Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье девочками
- В Совфеде ответили на вызов поспреда РФ в руководство ЕС из-за российских контранкций
- Евросоюз обсудит ответ на санкции России 10 мая
- Евросоюз вызвал постпреда России из-за ответных санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru