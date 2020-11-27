Правительство РФ выделило 26,1 млрд рублей на выплаты медработникам

Российское правительство выделило 26,1 млрд рублей на выплаты медработникам. Об этом на совещании с регионами рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Слова зампреда правительства приводит агентство ТАСС. Голикова подчеркнула, что в ноябре текущего года изменился порядок выплат медицинским работникам. Медики будут получать специальные социальные выплаты из Фонда социального страхования (ФСС). Фонд будет перечислять средства исходя из предоставленных медучреждениями данных. Федеральный бюджет выделил ФСС 26,1 млрд рублей до конца года, сообщает Ura.ru.

Голикова отметила, что регионы должны проинформировать Минтруд в случае, если выделенных средств окажется недостаточно. Для оперативного решения им необходимо предоставить ведомству соответствующие расчёты.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что выплаты необходимо произвести до 15 декабря. По мнению Голиковой, это позволит обеспечить финансирование без перебоев и «подстраховать регионы» в вопросе обеспечения выплат.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство до конца года направит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

