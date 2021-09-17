Правительство РФ ввело плату на участке трассы М-1 «Беларусь»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому участок трассы М-1 «Беларусь» станет платным, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе речь идёт об отрезке с 32 км по 83 км в Московской области, движение по которому будет платным до 1 мая 2109 года. В качестве бесплатной альтернативы автолюбителям доступен проезд по Можайскому шоссе и трассе А-108 «Московское большое кольцо».
Ранее в Минтрансе РФ разработали правила, согласно которым российские водители смогут бесплатно воспользоваться платными дорогами или вернуть деньги в случае, если услуга оказана не в полном объёме.
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