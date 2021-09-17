Минтранс предложил изменить правила проезда по платным дорогам

Российские водители смогут бесплатно воспользоваться платными дорогами или вернуть деньги в случае, если услуга оказана не в полном объеме. Соответствующие правила разработало министерство транспорта РФ.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство, в случае обнаружения «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» граждане могут требовать «безвозмездного оказания услуги» или «соразмерного уменьшения» ее стоимости. Кроме того, россияне могут потребовать возместить расходы «по устранению недостатков оказанных услуг», отмечает Ura.ru.

Речь идет о случаях, когда водитель не по своей вине не может двигаться по платной трассе с максимально разрешенной скоростью. В частности, такое может произойти из-за плохо очищенного дорожного покрытия или выбоин на дороге, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, министерство транспорта предложило не пускать на платные трассы водителей, имеющих задолженность по оплате на любом из платных участков.

По данным Минтраса, проект новых правил оказания услуг по организации проезда по платным автодорогам проходит «регламентные процедуры», ожидается, что он вступит в силу в марте следующего года.

