Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Кабинет министров Российской Федерации продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На эти цели выделено почти 2 миллиарда рублей из бюджета.
По словам премьера, планируется также до 15 октября продлить такое премирование для сотрудников социальных учреждений, передает ТАСС. Выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и ранее, будут производиться с перерасчетом на отпускные. Постановление правительства на этот счёт уже подписано.
Михаил Мишустин также констатировал, что угроза заражения новым типом коронавируса сохранятся, поэтому необходимо соблюдать предписания специалистов. При этом, по его словам, нельзя забывать о начале сезонных вспышек заболеваний ОРВИ и гриппом. Несмотря на такой осложняющий ситуацию фактор, регионы готовы к лечению пациентов с COVID-19, подчеркнул премьер-министр.
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