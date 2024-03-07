Правительство РФ повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии будут повышены на 7,5%, сообщает пресс-служба правительства России.

В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Уточняется, что также на 7,5% будут повышены выплаты для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф граждан.

Размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения размера МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ВыплатыСоциальные Пенсии

Горячие новости

Все новости

партнеры