Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании IT-гигантов
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила «закон о приземлении», который обязывает крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, сообщает ТАСС.
В тексте положительного заключения говорится, что предложенное законопроектом регулирование актуально с учётом «участившихся случаев неисполнения требований российского законодательства».
Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении «закон о приземлении», который касается интернет-компаний, владеющих ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru