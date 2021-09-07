Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра

Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, инициатива по упрощению процедуры техосмотра «назрела уже давно», сообщает ТАСС.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного транспорта, был разработан партей «Единая Россия», секретарь генсовета которой Андрей Турчак рассказал, что его предлагается сделать добровольным.

По его словам, предлагается оставить обязательный техосмотр только при смене владельца и в случае, если транспортное средство старше четырех лет.

«Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что доработанный законопроект будет внесён на рассмотрение уже в Госдуму нового созыва.

Ранее в России начал действовать закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра автомобиля или мотоцикла.

