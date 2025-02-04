Правительство РФ одобрило проект о наказании за несообщение военкомату о переезде

Правительство России поддерживает с учетом доработки проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о своем переезде, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о сроке более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. О каком именно наказании идет речь – не сообщается.

Ранее стало известно, что ведение реестра воинского учета перейдет к Министерству обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Российская АрмияВоенкоматы

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