Правительство РФ одобрило проект о наказании за несообщение военкомату о переезде
4 февраля 202501:31
Правительство России поддерживает с учетом доработки проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о своем переезде, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сроке более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. О каком именно наказании идет речь – не сообщается.
Ранее стало известно, что ведение реестра воинского учета перейдет к Министерству обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru