Картаполов: работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году

В России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета, заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов изданию «Фонтанка».

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По его словам, сейчас Минцифры активно работает над созданием единого реестра воинского учета. Картаполов выразил уверенность, что к 2025 году работа над ним будет практически завершена.

В апреле 2023 года был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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