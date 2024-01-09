Картаполов: работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году
9 января 202413:21
В России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета, заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов изданию «Фонтанка».
По его словам, сейчас Минцифры активно работает над созданием единого реестра воинского учета. Картаполов выразил уверенность, что к 2025 году работа над ним будет практически завершена.
В апреле 2023 года был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru