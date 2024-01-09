Картаполов: работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году

По его словам, сейчас Минцифры активно работает над созданием единого реестра воинского учета. Картаполов выразил уверенность, что к 2025 году работа над ним будет практически завершена.

В апреле 2023 года был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках», напоминает RT.

