Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации штрафов для чиновников

Он уточнил, что в правительстве указали на отсутствие результатов анализа статистических данных и анализа правоприменительной практики в материалах законопроекта.

Инициатива предусматривала индексацию штрафов для чиновников за оскорбления граждан в 1,5 раза. Ее авторы также предлагали повысить штрафы за игнорирование обращений граждан в два раза.

В декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о введении штрафов для чиновников и должностных лиц за оскорбления граждан. На данный момент штрафы за подобное правонарушение составляют от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей штрафа, напоминает «Радиоточка НСН».



