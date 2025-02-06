Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации штрафов для чиновников
Правительство России не поддержало законопроект об увеличении штрафов для чиновников, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин, который является одним из авторов инициативы.
Он уточнил, что в правительстве указали на отсутствие результатов анализа статистических данных и анализа правоприменительной практики в материалах законопроекта.
Инициатива предусматривала индексацию штрафов для чиновников за оскорбления граждан в 1,5 раза. Ее авторы также предлагали повысить штрафы за игнорирование обращений граждан в два раза.
В декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о введении штрафов для чиновников и должностных лиц за оскорбления граждан. На данный момент штрафы за подобное правонарушение составляют от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей штрафа, напоминает «Радиоточка НСН».
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