Депутат Пискарев анонсировал увеличение штрафов для иноагентов

В Госдуму до конца недели будет внесен пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, комиссия во вторник, 28 января, одобрила такие поправки к закону об иноагентах, передает «Интерфакс». На рассмотрение нижней палаты авторы планируют внести свою инициативу до конца недели.

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Пискарев заявил, что штраф за отсутствие маркировки вырастет до 50 тысяч рублей. Сейчас он составляет 30 тысяч рублей. Депутат объяснил необходимость поправок тем, что некоторые иностранные агенты маркируют свои материалы «в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».

Также, по словам Пискарева, иноагентам запретят вести любую просветительскую деятельность. У организации, объявленной иноагентом, будет прекращаться действие лицензии. Иноагентам запретят проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для детей и взрослых.

Ранее Латвия отказала российским следователям в правовой помощи по делу, которое было заведено в России против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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