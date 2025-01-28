Депутат Пискарев анонсировал увеличение штрафов для иноагентов

В Госдуму до конца недели будет внесен пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, комиссия во вторник, 28 января, одобрила такие поправки к закону об иноагентах, передает «Интерфакс». На рассмотрение нижней палаты авторы планируют внести свою инициативу до конца недели.