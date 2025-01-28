Депутат Пискарев анонсировал увеличение штрафов для иноагентов
В Госдуму до конца недели будет внесен пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
По его словам, комиссия во вторник, 28 января, одобрила такие поправки к закону об иноагентах, передает «Интерфакс». На рассмотрение нижней палаты авторы планируют внести свою инициативу до конца недели.
Пискарев заявил, что штраф за отсутствие маркировки вырастет до 50 тысяч рублей. Сейчас он составляет 30 тысяч рублей. Депутат объяснил необходимость поправок тем, что некоторые иностранные агенты маркируют свои материалы «в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».
Также, по словам Пискарева, иноагентам запретят вести любую просветительскую деятельность. У организации, объявленной иноагентом, будет прекращаться действие лицензии. Иноагентам запретят проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для детей и взрослых.
Ранее Латвия отказала российским следователям в правовой помощи по делу, которое было заведено в России против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил Гренландии стать «Гренландской народной республикой» в РФ
- СМИ: В Нью-Йорке начались массовые рейды против мигрантов
- Депутат Пискарев анонсировал увеличение штрафов для иноагентов
- Стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
- Патриарх Кирилл поддержал запрет сатанизма в России
- МВД опровергло сообщения о массовом аннулировании регистрации машин
- Вышел трейлер нового сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой
- Ледокол «50 лет Победы» повредил борт в Карском море
- Путин прибыл с рабочим визитом в Тольятти
- Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru