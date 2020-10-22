Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
22 октября 202012:37
Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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22 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru