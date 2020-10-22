Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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