Риэлторы оценили продление Путиным льготной ипотеки

Продлить до 1 июля 2021 года льготную ипотеку под 6,5% годовых предложил президент России Владимир Путин. По данным правительства, на нее приходится более 90% всех кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках. С апреля, когда льготная ипотека заработала в России, банки выдали более 220 тысяч кредитов на сумму 630 миллиардов рублей.

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН высказался за большее продление льготной ипотеки на новостройки.