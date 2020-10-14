Риэлторы оценили продление Путиным льготной ипотеки
Вице-президент гильдии риелторов в эфире НСН высказался за продление льготной ипотеки на новостройки до конца 2021 года.
Продлить до 1 июля 2021 года льготную ипотеку под 6,5% годовых предложил президент России Владимир Путин. По данным правительства, на нее приходится более 90% всех кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках. С апреля, когда льготная ипотека заработала в России, банки выдали более 220 тысяч кредитов на сумму 630 миллиардов рублей.
Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН высказался за большее продление льготной ипотеки на новостройки.
«Было бы логичнее пролонгировать до конца 2021 года. Это хороший инструмент, позволяющий сохранить строительную отрасль в условиях снижения платежеспособного спроса. В разных регионах объемы строительства сократились в два-три раза. А стоит задача строить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья. Сохранение льготной ипотеки для новостроек – это достаточно эффективный инструмент для выполнения этой задачи, который при никак не сказывается на росте цен на недвижимость. Отмечаемый в последние два месяца незначительный рост цен объясняется девальвацией национальной валюты и снижением ставок по депозитам», - сказал Апрелев.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья изначально должна была действовать до 1 ноября.
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