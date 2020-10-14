Риэлторы оценили продление Путиным льготной ипотеки

Вице-президент гильдии риелторов в эфире НСН высказался за продление льготной ипотеки на новостройки до конца 2021 года.



Продлить до 1 июля 2021 года льготную ипотеку под 6,5% годовых предложил президент России Владимир Путин. По данным правительства, на нее приходится более 90% всех кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках. С апреля, когда льготная ипотека заработала в России, банки выдали более 220 тысяч кредитов на сумму 630 миллиардов рублей.

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН высказался за большее продление льготной ипотеки на новостройки.

В правительстве РФ хотят продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

«Было бы логичнее пролонгировать до конца 2021 года. Это хороший инструмент, позволяющий сохранить строительную отрасль в условиях снижения платежеспособного спроса. В разных регионах объемы строительства сократились в два-три раза. А стоит задача строить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья. Сохранение льготной ипотеки для новостроек – это достаточно эффективный инструмент для выполнения этой задачи, который при никак не сказывается на росте цен на недвижимость. Отмечаемый в последние два месяца незначительный рост цен объясняется девальвацией национальной валюты и снижением ставок по депозитам», - сказал Апрелев.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья изначально должна была действовать до 1 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир ПутинИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры