Правительство предложило автоматизировано выявлять нуждающихся в соцподдержке

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит выявлять и вести учёт граждан, нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает ТАСС.

Учёт предлагается вести через Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В пояснительной записке отмечается, что проект усовершенствует законодательство об использовании сведений об имуществе, которое находится в собственности граждан. Цель проекта – предоставление мер социальной поддержки.

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По словам авторов инициативы, сейчас уровень доходов граждан, находящихся за чертой бедности, определяется на основе статистики Росстата. В эту статистику попадает неподтвержденная информация, которая записывается со слов граждан и может не отражать реального уровня бедности.

Если законопроект вступит в силу, то тогда данные о доходах граждан будут высчитываться ЕГИССО на основе статистики Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестра.

Авторы проекта считают, что предложенные меры должны ускорить процесс получения социальной поддержки.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПравительствоГосдума
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