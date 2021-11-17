Правительство предложило автоматизировано выявлять нуждающихся в соцподдержке

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит выявлять и вести учёт граждан, нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает ТАСС.

Учёт предлагается вести через Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В пояснительной записке отмечается, что проект усовершенствует законодательство об использовании сведений об имуществе, которое находится в собственности граждан. Цель проекта – предоставление мер социальной поддержки.